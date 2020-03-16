حبس شقيقين 4 أيام لقتلهما عامل بسبب خصومة ثأرية في قنا



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



فيما قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار ين سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقا لعامل، بتهمة ذبح أخته وزوجة والده، وسرقتهما، بمساعدة طالب في قنا.



تعود أحداث الواقعة إلى يونيو عام 2015 عندما، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بالعثور على جثة زينب عارف أحمد، وطفلتها حفصة حسين الطاهر، مذبوحين، واشتعال النيران في شقتهما وسرقة المصوغات الذهبية.



وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة طاهر.ح.ط.م، 23 عامًا، عامل، بمشاركة حسام الدين.ح.ع، 24 عامًا، طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، وبعد تفتيش مسكنهم تم ضبط المستحقات المسروقة في حوزتهم.



واعترفا المتهم الأول بارتكاب الواقعة وأنه قام بقتل زوجة والده وابنتها وفي ذات الوقت شقيقته من الأب، حيث أنه كان يمر بظروف مادية قاسية، وأن والده المسافر بدولة الكويت قام بتطليق والدته، وامتنع عن الإنفاق عليهما بعد زواجه من المجني عليها.



وأضاف أن والده يمتلك عمارة تسكن المجني عليها في الطابق الاول علوي، وتوعد أن له شقة بالطابق الخامس، ولكن المجني عليها اتصلت بوالده واشتكت له عن سوء سلوكه، فقرر حرمانه من الشقة ومنعه من الذهاب ناحية العقار، لذلك قرر التخلص من المجني عليها، بمساعدة أحد أصدقائه.



وفي يوم الواقعة فجرًا استقلا سويًا دراجة بخارية حمراء اللون، وعند دخولهما الشقة شعرت المجني عليها بهما فظلت تصرخ وتستغيث بصوت مرتفع، حتى أقبلا عليها وكتما أنفاسها حتى أغمى عليها، ثم ذهب إلى المطبخ وأحضر سكينًا فذبحها بطريقة وحشية، ثم استيقظت شقيقته الطفلة وابنة المجني عليها، فقاما بذبحها أيضًا ووضعهما في صالة الشقة.



وبعد التخلص منهما قاما بسرقة المصوغات الذهبية ومبلغ مالي ومستلزمات أخرى ملك للمجني عليها، وقبل خروجهما من المنزل قاما بإشعال النار في الشقة بالكامل باستخدام اسطوانة بوتاجاز المطبخ حتى يخفو بصماتهم، وقاما بإلقاء السكينة أداة الجريمة والملابس الملطخة بالدماء في النيل من أعلى كوبري دندرة.



تم ضبط المتهمين والتحفظ على المسروقات، وتم إحالة القضية برقم 12189 لعام 2015 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 3047 لعام 2015 كلي قنا،إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقا والثاني بالسجن المؤبد.

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس شقيقين لقتلهما عامل في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، بسبب خصومة ثأرية.ونجحت مباحث شرطة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، بقيادة رئيس المباحث، الرائد عمر الشريف، من كشف غموض ملابسات واقعة مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية.ولقد تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، اخطارا يفيد كشف غموض مقتل أحمد ح م عامل، في تجديد خصومة ثارية بقرية نجع عبدالقادر التابعة لمركز دشنا، شمالي قنا.حيث كشفت تحريات المباحث، بمعاونة النقباء أحمد المغربي وأحمد رسلان وأحمد محمود عصام، أن وراء ارتكاب الواقعة (بركات م ع، أبوبكر م ع ) وتم العثور معهم علي سلاح ألي بالقرية بعد ساعة وأحدة من ارتكاب الجريمة.