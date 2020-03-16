مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي بعد العودة من التوقف

مازال الغموض يسيطر على مستقبل الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وينتظر الجميع القرار الذي يتعلق بمصير الموسم الجاري من دوري المحترفين، سواء باستكمال المسابقة أو إلغائها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة القامة من الدوري السعودي للمحترفين في حالة عودة النشاط الكروي:-





الفيحاء ضد الفتح

يلتقي الفتح بفريق الفيحاء، يوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد الفتح في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.





التعاون ضد الفيصلي

يواجه التعاون فريق الفيصلي، يوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 32 نقطة.





أبها ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يواجه أبها نظيره الاتحاد، يوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويأتي أبها في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.





الشباب ضد الوحدة

يواجه الوحدة فريق الشباب، يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويحتل الوحدة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.





الحزم ضد الأهلي

يواجه الأهلي نظيره الحزم، يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع من جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.





الهلال ضد النصر

من المقرر ان يقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر، يوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.





ضمك ضد الرائد

يواجه الرائد فريق ضمك، يوم السبت، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويتواجد الرائد في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.





الاتفاق ضد العدالة

يواجه العدالة فريق الاتفاق، يوم السبت، في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما يأتي العدالة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.



