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الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت إدارة نبروة البيطرية في محافظة الدقهلية حملة تطهير لمبني مجلس المدينة والمنشات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا. 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزاره قامت الإدارة البيطرية. 

وفي ذات السياق أعلن الدكتور ايمن مختار مافظ الدقهلية عن حظر الشيشة بالمقاهى والكافيتريات، وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية.

واكد مختار على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورًا.
 
وقد كلف مختار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظًا على صحة وسلامه المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه سبق وأن تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشآت والاماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعى الصحه والطب البيطرى مشيرًا إلى أهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

ويشار إلى أن المحافظة اتخذت عددًا من الاجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية امنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.

كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى أطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار اليها والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تعليق العمل بسناتر التعليم بنطاق المحافظة وهناك حملات يوميه لغلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية امن الدقهلية، وفى ذات السياق قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بأن هذه القررات وتلك الاجراءات التى اتخذتها محافظة الدقهلية تستهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وحياة المواطنين مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لنجاح منظومة الوقاية بنطاق المحافظة.
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا
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الكلمات المفتاحية

سناتر الاجراءات الوقائية الأسواق الأسبوعية احترازي

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