مع تزايد انتشار الفيروس.. أعراض كورونا الأولية وكيفية انتقاله

أعراض كورونا الأولية.. مع تزايد انتشار فيروس "كورونا" يومًا بعد يوم، حتى أصبح "جائحة" عالمية هددت العالم أجمع، وما من سبيل للحد من هذا الفيروس الفتاك.





أعراض كورونا الأولية





وتتدرج أعراض كورونا الأولية منذ الإصابة إى التسبب في الوفاة، وإن كانت غالبيتها غير ملحوظة على الكثيرين، من تعرضوا لخطر الفيروس.





أهمية معرفة أعراض كورونا الأولية





وتأتي أهمية معرفة أعراض كورونا الأولية بعمدا أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت الـ 164837 حالة، أما حالات الوفاة فوصلت إلى 6470 شخصا بحيث تفشى الوباء في 146 دولة مختلفة.وتبدأ اليوم الإثنين الموافق الـ16 من مارس الجاري، أول تجربة على البشر، من يعانون من أعراض كورونا الأولية لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا، وذلك في مدينة سياتل بالولايات المتحدة.





أعراض كورونا الأولية





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على صحة قرائنا نقدم لكم أعراض كورونا الأولية التي يشعر بها الشخص المصاب، حسبما قالت ماريا فان كيركوف ، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، في السطور التالية:

- الأوجاع والآلام في الجسم.





- أعراض الجهاز التنفسي.





- سيكون لديك سعال جاف.





متطلبات أعراض كورونا الأولية العلاجية





ويشعر المصاب أعراض كورونا الأولية في درجتها الخفيفة، والتي لا تستدعي الذهاب إلى المستشفى، ولكن في بعض الحالات - بشكل أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية - يمكن أن تتطور الحالة الخفيفة إلى حالة متوسطة قد تتطلب بعض الرعاية الداعمة مثل السوائل للجفاف ، عادة في غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة، خاصة إذا كانت المستشفيات غارقة في الحالات الحادة.



