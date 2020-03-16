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شرط تعجيزي من فيتوريا لتجديد عقده مع النصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:50 م
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روي فيتوريا
روي فيتوريا
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى إقتراب المدرب روي فيتوريا، من الرحيل عن الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" السعودية، أن فيتوريا، طالب إدارة النصر بالحول على 12 مليون يورو سنويًا، مقابل تجديد عقده مع العالمي.

وكان فيتوريا قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ عام 2019، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب حصده للقب كأس السوبر السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، قررت تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.
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