منظمة الصحة: كورونا أخطر أزمة في العالم.. والأيام المقبلة ستشهد

ناشد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، جميع دول العالم بتقديم وتسخير كافة امكانياتها للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ وأخطر أزمة صحية تواجه العالم.



وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستشهد اختبارًا لنا جميعًا أمام هذا الفيروس".



وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.



وكان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، بأن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.



ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".



وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.

