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يوسف الشريف يستكمل تصوير مسلسل "النهاية" باستديو المسلمي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:51 م
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يوسف الشريف
يوسف الشريف
مصطفى فكيه
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يواصل النجم يوسف الشريف، تصوير مشاهده في مسلسل "النهاية"، اليوم الاثنين في ديكور بـ استديو المسلمي، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ناهد السباعي وسهر الصايغ وآخرين من النجوم، ويستمر التصوير في نفس الديكور 3 أيام، وينتقل بعدها يوسف الشريف إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ 5 حلقات الأخيرة من المسلسل، المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى، ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، ويستمر التصوير في نفس الديكور للانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية في العمل لتسليم الحلقات الاولى والبدء في عمليات المونتاج.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذي شارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مي القاضي، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل، وتعتمد فكرته في إطار الخيال العلمي إذ تدور أحداثه في 2121 أي بعد 100 سنة من الآن، ويشارك في بطولته إلى جانب يوسف الشريف كلًا من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين حيث يضم العمل أكثر من 100 شخصية خلال الأحداث.
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