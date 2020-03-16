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غلق الكافيتريا.. 'الصحفيين' تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:34 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، للوقاية وحماية الصحفيين المترددين على مبنى النقابة يوميًا، ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث تم استبدال جهاز بصمة اليد للموظفين بجهاز بصمة العين، مع غلق مطعم النقابة بالدور الثامن، والاكتفاء بالكافتيريا المفتوحة بنفس الدور، كما تم غلق مسجد النقابة، على أن تُؤدى فرائض الصلاة بشكل منفرد خلال تلك الفترة الصعبة.

وقال "شبانة" في بيان له، إنه تم تقليص عدد الموظفين يوميًا لأقل من النصف، على أن تكون المسافة بين كل موظف وآخر أكثر من متر مربع، بالإضافة إلى لجنة متابعة ووقاية مُشكلة، تقوم بتطهير المبنى يوميًا، مع إلغاء كافة الأنشطة، والتجمعات، وأعمال الصيانة، والتطوير، وتعليق عمل فريق صحة المرأة للكشف على الزميلات الصحفيات لمدة أسبوعين.

وأضاف سكرتير عام النقابة أنه يتشاور يوميًا مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء المجلس في تلك الأمور، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة زميل صحفي واحد، أهم من أي شىء آخر.
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