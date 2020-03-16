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كريم عبد العزيز يوجه رسالة لجمهوره بخصوص فيروس الكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:03 م
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كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة إلى جمهوره بخصوص مرض الكورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'.

وقال كريم عبد العزيز "بعد إذنكم كفاية إشاعات وبلاش نرددها في مصادر رسمية للمعلومات بلاش ننشر من غيرها ، أنتم مش متخيلين كمية الذعر اللي بتعمله الإشاعة وقلوب الأمهات اللي بتتحرق خوفاً علي أولادها رفقاً بقلوبهم".

وأضاف 'كريم' قائلا "الخير في البلد دي كثير جداً ومش بيخلص ولا هيخلص فبلاش التكالب والأزدحام علي المولات والسوبر ماركت، البلد دي مذكورة في القرآن وربنا حافظها وحافظ أهلها وبإذن الله أزمة وهتعدي زي ما عدينا كتير غيرها".

وختم 'كريم' قائلا "الأمل في ربنا مش بيخلص خلوا إيمانكم بربنا كبير وخدوا بالأسباب وألتزموا بالتعليمات وبلاش تجمعات وحافظوا علي تعقيم ايديكم اول بأول وألبسوا الكمامات مش وقت نخاف ان حد يهزر او يتريق علينا صحتك بالدينا وأهم من المظاهر لان كلنا في مركب واحدة وبإذن الله هنوصل بيها لبر الأمان .. الله هو الحافظ".

علي جانب آخر يعد فيلم "الفيل الأزرق" آخر أعمال كريم عبد العزيز وقد حقق به العديد من الأرقام القياسية في السينما المصرية.
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