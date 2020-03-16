Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد ثنائي الفريق قبل عودة البريميرليج

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:37 م
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
Advertisements
يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد ثنائي الفريق خلال الفترة الحالية وذلك قبل عودة البريميرليج في بداية شهر ابريل القادم.

وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توقف البريميرليج حتى بداية ابريل بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، من أجل التصدي لهذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن ‏مان سيتي يريد إستغلال فترة التوقف الحالية لتسريع المحادثات مع رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروين لتجديد عقودهم لفترة طويلة الأمد.

وينتهي عقد ثنائي مانشستر سيتي في صيف موسم 2023، حيث كان قد جدد سترلينج ودي بروين عقدهم مع الفريق الإنجليزي خلال موسم 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

منذ نصف ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

05:55 م

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status