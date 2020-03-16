مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد ثنائي الفريق قبل عودة البريميرليج

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد ثنائي الفريق خلال الفترة الحالية وذلك قبل عودة البريميرليج في بداية شهر ابريل القادم.



وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توقف البريميرليج حتى بداية ابريل بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، من أجل التصدي لهذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن ‏مان سيتي يريد إستغلال فترة التوقف الحالية لتسريع المحادثات مع رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروين لتجديد عقودهم لفترة طويلة الأمد.



وينتهي عقد ثنائي مانشستر سيتي في صيف موسم 2023، حيث كان قد جدد سترلينج ودي بروين عقدهم مع الفريق الإنجليزي خلال موسم 2018.