ياسمين عبدالعزيز تقبل سوسن بدر

تحدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيروس كورونا المستجد، الذي انتشار في العالم مما جعل المسؤلين في الدولة بمطالبة الشعب بعدم الخروج المنازل لعدم التجمعات.









ونشرت يا سمين عبد العزيز، مقطع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". فيديو وهي تحضن النجمة سوسن بدر، من داخل كواليس مسلسلها "ونحب تاني لية" قائلة "كرونا".









يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة مع شقيقها الأصغر وائل عبد العزيز، حين نشر منشور هاجم فيه ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، ولكن سرعان ماجاء الرد من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وأعلنوا حبهم للجميع.





وكان كتب شقيق ياسمين عبد العزيز "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".



وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.



وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".



واختتم: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد"



على سياق آخر تخوض ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني القادم بمسلسل "ونحب تانى ليه" ويشاركها في البطولة"شريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين".