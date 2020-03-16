ارمينيا تفكر جديا لفرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا

تفكر الحكومة في دولة ارمينيا، بشكل جدي، إعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب فيروس كورونا.





وانخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى الصفر مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد شفائه في بلدية تيانجين بشمالي الصين، كما حضر الطلاب في مدرسة ثانوية بمقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين، وبدأ طلاب بالمرحلة الثانوية فصلهم الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية صارمة ضد فيروس كورونا الجديد.





وكانت قد أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات لمساعدة إسبانيا فى مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مشيرة إلى استعدادها كذلك لبذل قصارى جهدها لمساعدة الفلبين في مكافحة الفيروس، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" مع نظيريه الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا والفلبيني تيودورو لوكسين.





وقال "وانج" إن الصين ستتخذ سلسلة من الإجراءات لمساعدة إسبانيا في مكافحة الفيروس، حيث قررت بكين تقديم مجموعة من المساعدات الطبية على وجه السرعة على أساس حاجات إسبانيا، وفتح قنوات تجارية لإسبانيا لاستيراد معدات الحماية الشخصية والمواد الطبية الضرورية.





وأضاف أن الصين ستشجع المدن الشقيقة لإسبانيا في الصين والشركات الصينية على تقديم المساعدة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق والترتيب بين الخبراء الطبيين من الجانبين لعقد مؤتمرات عبر الفيديو والنظر في إرسال مجموعات من الخبراء الطبيين في الوقت المناسب.

