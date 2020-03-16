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تنفيذا لتوجيهات وزير الثقافة.. رئيس الأوبرا يتفقد مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:30 م
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رئيس الأوبرا
رئيس الأوبرا
أحمد رمضان متولي
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تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، باستثمار فترة توقف الأنشطة في أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المواقع والمباني الثقافية؛ تفقد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية جميع المسارح التابعة للأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور الى جانب ورش الملابس والديكور ومخازن أجهزة الصوت والإضاءة ورافقه مسئولي الإدارات الهندسية والسلامة والصحة المهنية.

 

وشدد رئيس الأوبرا علي إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع المسارح حتي تكون في ابهي صورها استعدادا لاستقبال الجمهور فور استئناف النشاط، مشيرا انه تمت معالجة الاثار السلبية الطفيفة التى نتجت عن سوء الاحوال الجوية خلال الفترة الماضية واشاد بجهود العاملين فى إزالتها أولا بأول.

 

 كما أكد علي التواصل مع وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية لتعقيم وتطهير جميع المسارح وأماكن ارتياد الجمهور والزوار حفاظا على الصحة العامة للعاملين بالأوبرا وزوراها.

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