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العزل الفوري.. تنبيه عاجل من منظمة الصحة لجميع الدول بشأن كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هى العمود الفقري لمواجهة هذا الفيروس.

ووجه "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، رسالة إلى جميع الدول، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".

وأكد أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".

وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.
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