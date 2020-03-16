من هي مي الخرسيتي التي تتصدر "ترند" جوجل

تصدر اسم السيدة مي الخرسيتي اليوم الأحد الموافق الـ16 من مارس الجاري، "ترند" محرك البحث جوجل، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن "كورونا".





مي الخرسيتي





وزاد بحث الكثيرون عن مي الخرسيتي التي تصدرت محركات البحث لمعرفة من هي وما سبب تصدرها.





من هي مي الخرسيتي





مي الخرسيتي هي مصرية لأبوين مصريين، وعاشت فى المملكة العربية السعودية حتى سن التاسعة، ثم انتقلت مع أبويها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





حياة مي الخرسيتي





عاشت مي الخرسيتي في السعودية، لأكثر من عشرين عامًا، واشتهرت بانتقاداتها لسلوكيات المصريين، لا سيما تصرفات الرجال تجاه الزواج والمرأة عمومًا.





أعمال مي الخرسيتي





عملت مي الخرسيتي كمعيدة وباحثة نفسية في جامعة تكساس بولاية تكساس، فضلًا على عملها كمتخصصة في علم النفس وتحليل السلوكيات، وامتلاكها لمطعم في ولاية فلوريدا أيضًا.





عودة مي الخرسيتي لمصر





وأعلنت مي الخرسيتي عودتها لمصر والاستقرار فيها بشكل نهائي، وما لبثت أن أعلنت عن تقديمها لأول برنامج تليفزيوني لها، الذي حمل اسم "إيجابيزم" عبر قناة "القاهرة والناس"، مع نهاية 2017.





مي الخرسيتي تتصدر





وتصدرت مي الخرسيتي مقطعًا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن أزمة فيروس كورونا، والتي اتهمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها السبب في هذه الأزمة.





تصريحات الخرسيتي بشأن كورونا





وقالت الخرسيتي إن كورونا ما هو إلا نوع من أنواع الإنفلونزا، وأن هذه الأزمة مُتعمدة من بعض الدول لإثارة الرعب والذعر حول العالم، فضلًا على سياسة ترامب ورغبته في ضرب الصين تجاريًا.





فيديوهات مي الخرسيتي





ونشرت مي الخرسيتي فيديوهاتها مثيرة للجدل على السوشيال ميديا، واعتبرها البعض ذات محتوى (+18)، وغير لائق مجتمعيًا، أو بسبب آرائها الغريبة إلى حد ما تجاه عدد من الأزمات والقضايا المجتمعية المصرية.



