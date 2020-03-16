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البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:23 م
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علم البرتغال
علم البرتغال
الفجر
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أعلنت البرتغال، مساء اليوم الإثنين، أنها أكدت على أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن البرتغال، قد سجلت أول حالتين من فيروس كورونا، يوم الاثنين الموافق 2 من مارس الجاري، حسبما ذكرت قناة "SIC".

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت إن حالة واحدة اكتشفت في رجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا وحالة أخرى في رجل عاد من إسبانيا، وتم نقلهما إلى المستشفى في بورتو.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا البرتغال

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