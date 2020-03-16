محافظ قنا: افتتاح وحدة أبو نبوت الصحية بتكلفة 7 ملايين جنيهًا



وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.



جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء في تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضي مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.



بينما منعت إدارة مصانع الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا التجمعات، والدروس الخصوصية في المدن والوحدات السكنية، وحذرت من وجود أي تجمعات داخل المدينة، ضمن حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا.





كما انتشرت داخل المصانع والمدينة السكنية منشورات تحذيرية للوقاية من الكورونا، منها لا تبوسني ولا تصافحني ضحكتك في وجهي تفرحني".

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وحدة أبو نبوت الصحية بقرية أبو دياب شرق بمدينة دشنا بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وعقب الافتتاح تفقد الداودي أقسام الوحدة الصحية مشيرا الى انه تم إنشائها بتكلفة ٧ ملايين جنيه وسوف تخدم ٥ الآف مواطن تقريبا من أهالي القرية يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في جميع ربوع الوطن لاسيما المناطق الأكثر احتياجا.وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عدة افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين وينعكس أثرها بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.وفي سياق آخر ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا.كما شدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.