Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على شخص وربطه بشجرة في قنا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:11 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت القوات الأمنية، بمديرية أمن قنا، من ضبط شخصين، لتعديهم على شخص وتعنيفه.

ونجح رجال مباحث قنا، في ضبط مرتكبى واقعة إيثاق شخص بأحد الأشجار، بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، والتعدى عليه بالضرب، على خلفية تعديه على أحدهم حال تواجده بمسكنه دون مبرر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل أطراف الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
وفي سياق أخر، ضبط رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي لارتكاب جرائم السطو المسلح على محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالشرقية.

وتلقى مركز منيا القمح، بلاغا من عاملين بشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الكائنة بدائرة المركز ومشرف بذات الشركة ومُقيم بدائرة مركز بلبيس"، بقيام 6 مجهولين بتهدديهم بسلاح ناري.

وكان بحوزة أحدهم والدلوف إلى المحطة محل عملهم وسرقة (4 موتور مياه - صاروخ - 30 بلية مختلفة الأحجام، دسك - 6 مفتاح قاطع تيار كهربائي - 1 اسطوانة بوتاجاز - 2 جهاز ميكروسكوب 2 جهاز قياس كلور - 2 جهاز كمبيوتر).

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مرتكبي الواقعة الشقي خطر، عاطل 42 سنة والسابق اتهامه في 18 قضية "قتل، مخدرات سرقة، سرقات متنوعة، مشاجرة، سرقة وسائل نقل".

كما ضبط شقيق الأول عاطل، 47 سنة، السابق اتهامه في 21 قضية "قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، مشاجرة" و6 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس بمحل إقامتهم وبحوزة المتهمان الأول والثاني سلاحين أبيض "سنجة، مطواة".

كما أمكن ضبط المتهم السادس حال استقلاله سيارة ملاكي بالقرب من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار" والمتهم السابع بمحل إقامته.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثامن وتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الخردة من داخل محطات الصرف الصحى بالإكراه.

وأضافوا بقيام المتهم السادس بالاتفاق معهم لسرقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا لذلك الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وسيارة نصف نقل.

وبتاريخ الواقعة توجهوا للمحطة مستقلين السيارة قيادة المتهم الخامس وبحوزة المتهم السادس البندقية الآلية وقاموا بالدلوف لداخلها وتهديد العاملين بها باستخدام الأسلحة المضبوطة واستولوا على المسروقات.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهم السادس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطات الصرف الصحي قنا حوداث امن قنا

أخبار تهمك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | توجيه مهم للرئيس السيسي في اجتماعه مع مدبولي ووزير النقل

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ أقل من ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة نصف نقل بالإكراه بطوخ

القبض على تشكيل عصابي وراء ارتكاب 14 حادث سرقة بجمصة

ضبط تشكيل عصابي سرق 800 ألف جنيه من موظف في العامرية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

05:20 م

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status