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عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:55 م
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الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية "تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتاً إعتباراً من اليوم في تمام التاسعة مساءاً، ولمدة أربعة أسابيع؛ حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع، في أطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

ويأتي هذا القرار تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية، التي اتخذتها الإمارات في مواجهة فيروس كورونا، والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادًا إلى تعليمات وزارة الصحة وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسوف يتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.

وطلبت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الإمتثال لهذا التوجيه، الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الإمارات

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