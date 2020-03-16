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هداف البريميرليج التاريخي يصدم ليفربول بشأن التتويج بالدوري

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث الان شيرار لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق والهدف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مستقبل البريميرليج هذا الموسم والمتوج باللقب في حال إلغاء هذا الموسم.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال ‏هداف البريميرليج التاريخي في تصريحات صحفية : "إذا كان الموسم لن يكتمل فلا يمكن أن يكون لديك فائز أو خاسر، وبالنسبة لليفربول سيكون الأمر قاسياً للغاية، ولكن لا أرى من العدل أن يتم تسليمهم اللقب".

وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل بطولة البريميرليج حتى بداية شهر ابريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ويحتاج ليفربول لتحقيق انتصارين فقط من أجل تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل رسمي.
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