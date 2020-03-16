رنا سماحة تنضم لأسرة مسلسل "جمع سالم" بجانب زينة



مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قوره وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية، ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كاف لإنهاء المسلسل بأكمله.



جدير بالذكر يتعاون الملحن مدين مع المطربة رنا سماحة في ألبومها الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "اسمه إيه"، أما الثانية تحمل اسم "حياتي تخصني"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة وقت نزول الألبوم ككل.





يذكر أن رنا سماحة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، كما سجلت رنا أغنية سينجل جديدة بعنوان "مكسوف" لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عبد الفتاح، وتوزيع إسلام الحسن.





من ناحية اخرى يعرض لبطلة مسلسل "جمع سالم" الفنانة زينه حاليًا فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلًا من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين‪.‬



تخوض الفنانة رنا سماحة، السباق الرمضاني المقبل من خلال انضمامها لمسلسل "جمع سالم" بجانب الفنانة زينة، ليسجل العمل التعاون الثاني لهما في الدراما بعد مسلسل "أزمة ننسب" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2016، حيث بدأت تصوير أولى مشاهدها أمس الأحد.