طرق حرص الإمارات على تحقيق الأمن الاستقرار في السودان





منذ وقت طويل، اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بجمهورية السودان خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنوات الماضية، وتعمل على أكثر من مستوى لتوحيد الجهود الرامية إلى مساعدة السودان ودعمه بمختلف الطرق لتجاوز التحديات، التي تواجهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، إيماناً منها بوحدة ومصير العالم العربي المشترك.





وحرصت الإمارات على تحقيق الاستقرار والسلام بالسودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة، وساهمت في تحقيق الازدهار والأمن و التقدم .





وكانت دولة الإمارات، تلتزم بدعم السودان ومساعدته على تخطي الصعوبات التي تواجهه قبل إندلاع، وخلال الأحداث الأخيرة، أبدت الدولة حرصاً شديداً على ضمان استقرار السودان وعدم إنفلات الأوضاع فيه، وكان هناك تواصل مباشر مع كل الجهات المعنية في هذا السياق، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك من أجل تجنب أي تطور أو تدهور يقود إلى ما لا تحمد عقباه.





كما تقف الإمارات، دائمًا بجانب دولة السودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.



