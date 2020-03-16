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ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر تتحدان كورونا (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:37 م
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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
لمياء محمد
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بالفنانة الكبيرة سوسن بدر، وذلك في كواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في المقطع وهي تحتضن سوسن بدر، وقالت لها سوسن:"هاتي حضن"، لترد ياسمين عبد العزيز بدورها:"كورونا".

وتفاعل عدد من المتابعين مع ياسمين عبد العزيز، وتلقت عددًا من التعليقات الإيجابية منها "اجمل اثنين بس مش خايفين من كورونا" و"سوسن بدر شكلها اتغير تماما".

وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار اجتماعي رومانسي وبه بعض المواقف والمشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة المصرية بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز عن وجود علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل الشاب أحمد العوضي، ويذكر أن ياسمين كانت قد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، وانفصلا في بداية عام 2018، وأثيرت العديد من الشائعات حول ارتباط رجل الأعمال المنفصل بالفنانة الشابة ريهام حجاج.

فيما أثار وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل والكثير من استياء النجوم والمتابعين، بعد أن شارك منشور له على حسابه الرسمي "فيسبوك"، يوضح حقيقة العلاقة بين شقيقته والفنان أحمد العوضي، ليردا بدورهما لتأكيد صحة هذا الخبر.
وهاجم البعض وائل عبد العزيز واتهم من قبل المتابعين أنه يشهر باخته، وأن هذه الأمور عائلية لا ينبغي التعرض لها.

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر تتحدان كورونا (فيديو)
ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر تتحدان كورونا (فيديو)
ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر تتحدان كورونا (فيديو)
ياسمين عبدالعزيز وسوسن بدر تتحدان كورونا (فيديو)
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