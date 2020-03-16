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موعد عودة لاعبي الألومنيوم للتدريبات استعدادًا لطهطا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:57 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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منح ياسر الكناني المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي إلالومنيوم، لاعبيه راحه سلبيه لمدة 5 أيام بسبب توقف النشاط الرياضي في جميع الأقسام.


وعقد الكناني جلسه مع لاعبي فريق الألومنيوم ، قرر خلالها إيقاف التدريبات لعدم وجود مباريات رسمية او ودية خلال الفترة المقبلة، عقب قرار الحكومة المصرية بتعليق النشاط الكروي، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يعود الألومنيوم للمران الجماعي يوم السبت المقبل، لاستئناف التدريبات، استعداداً لمواجهة فريق نادي طهطا، ضمن مواجهات الجولة ال18 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني ، والذي لم يتحدد موعد اقامة المباراة حتى الآن.

وخاض فريق الألومنيوم 17 مباراة، خلال منافسات الموسم الحالي، بالمجموعة الاولي، بالقسم الثاني، حقق خلالهم، 10 إنتصارات، وتعادلان، وتلقى 5 هزائم.

وأحرز لاعبي الألومنيوم ، 20هدف، وعليه 11 هدف، حيث سجل الأهداف، اغاثون ميلاد 3 أهداف، ومحمد الشربينى هدفين، ومحمد ميدو 3 أهداف، ومصطفى ناصر هدفين، ومحمود نجاح 3 اهداف، وكيرلس ماهر هدفين، محمود عطيتو هدفين، وكلا من سمير فوزى، إسلام عبد الراضي، وعبد الحفيظ أحرز هدف.

المباريات المتبقية للالومنيوم بالدور الثاني
الألومنيوم × طهطا
الإعلاميين × الالومنيوم
الألومنيوم × شبان قنا
ديروط ×الألومنيوم
سوهاج × الالومنيوم
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