Advertisements
Advertisements
Advertisements

قناة فضائية تنقل مذيعة نشرة أخبار للمستشفى وتقرر عزلها 18 ساعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:55 م
Advertisements
راشيل الحسيني
راشيل الحسيني
الفجر الفني
Advertisements

أصدرت قناة "الجديد" بياناً حول الحالة الصحية للزميلة راشيل الحسيني التي تعرضت لوعكة صحية خلال تقديم مراسلتها عند نقطة المصنع.

 

وجاء في البيان: "تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشل الحسيني إلى وعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار في منطقة المصنع حيث سطقت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وقد نقلت على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة".

 

وأفاد الطبيب المعالج أنّ الحسيني "ليست لديها أي عارض من أعراض كورونا، إذ أنّ حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلاً، غير أنها عانت ارهاقاً شديداً ورهاباً تسبب لها بدوران وحالة اغماء، لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الزميلة الحسيني وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها ايلي ابو عسلي، وبعد اجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".


Advertisements

أخبار تهمك

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ ثلث ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 4 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

04:11 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

05:20 م

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status