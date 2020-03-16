قناة فضائية تنقل مذيعة نشرة أخبار للمستشفى وتقرر عزلها 18 ساعة

أصدرت قناة "الجديد" بياناً حول الحالة الصحية للزميلة راشيل الحسيني التي تعرضت لوعكة صحية خلال تقديم مراسلتها عند نقطة المصنع.

وجاء في البيان: "تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشل الحسيني إلى وعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار في منطقة المصنع حيث سطقت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وقد نقلت على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة".

وأفاد الطبيب المعالج أنّ الحسيني "ليست لديها أي عارض من أعراض كورونا، إذ أنّ حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلاً، غير أنها عانت ارهاقاً شديداً ورهاباً تسبب لها بدوران وحالة اغماء، لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الزميلة الحسيني وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها ايلي ابو عسلي، وبعد اجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".