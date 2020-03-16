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الصحة القطرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، موضحة أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة، التي كانت تحت الحجر الصحي"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

​ولفتت الصحة القطرية، إلى أن من ضمن الـ38 حالة المصابة بفيروس كورونا في قطر، تم تسجيل 3 حالات تعود إلى مواطنين قطريين عائدين من السفر من عدة دول وهي: المملكة المتحدة البريطانية، وإسبانيا، والاتحاد السويسري"، مؤكدة على أنه "تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام".

ووكانت قطر، قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية لهم.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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كورونا قطر فيروس كورونا الصحة القطرية الصحة

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