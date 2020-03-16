نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 16-3-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 16-3-2020 .









أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعليق كافة الانشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وغيرها من الانشطة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المعهد القومى للاتصالات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الهيئة القومية للبريد) والتي تتضمن تجمع عدد كبير من العاملين والمتدربين والمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين؛ ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة المواطنين.









أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية ، حيث أن هناك طلب عالى من العديد من الدول الاوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب إنتشار وباء كورونا المستجد .









وجهت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتطبيق "سياسة العمل من المنزل" للعاملين الذين تسمح طبيعة عملهم القيام بمهام الأعمال الموكلة إليهم من المنزل.









تواردت أنباء حول اتخاذ المسئولين بصندوق حماية المخاطر التابع لهيئة الرقابة المالية اجراءات البدء في شراء الأسهم المتداولة لمختلف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتحقيق اقصى استفادة من تذبذب قيمة الاسهم بالبورصة.













أوقفت إدارة البورصة، التداول لمدة نصف ساعة، حيث تجاوز مؤشر "egx100"، انخفاض بنسبة 5%. وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليصل الي 538.1 مليار جنيه .









قام رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بجولات تفقدية للمناطق والمأموريات ( دخل ، قيمة مضافة ) على مدار اسبوع شملت محافظات القاهرة ، والجيزة ، والإسماعيلية وذلك فى إطار حرصه على الوقوف على كافة المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين، وتقديم حلول لها ،والعمل على تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين والتأكد من إتخاذ المناطق والمأموريات لكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية ، والذي سينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين ، وللأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل.









انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من اعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الفصاء المصرية والمنشأة بالقانون رقم 3 لسنة 2018.









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، متأثرة بتخوفات إنتشار فيروس كورونا.













أعلنت شركة ريلمي الصينية، أسرع العلامات التجارية نمواً للهواتف الذكية عن إطلاقها لمُعالجي هيليو G70 و G80 المُلحقين بأحدث هواتفها الذكية الجديد realme C3، وrealme 6i والذي سيكونان من الهواتف الرائدة في الفئة تحت المتوسطة.





"اتحاد المقاولين" يطالب بتأجيل تسليم المشروعات 6 أشهر بسبب كورونا طالب المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي، بتأجيل تسليم المشروعات والأعمال المسندة إلى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري لمدة 6 أشهر عن مواعيدها في العقود المبرمة وذلك حتى يتم إجراء برامج التوعية وحماية العمالة وتقليل التجمعات بين العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات تماشيا مع توجه الدولة وحفاظا على حياة العمالة المصرية المحددة وخاصة أن مشاكل الاستيراد بسبب أزمة كورونا سيكون لها دور في تأخير استيراد مستلزمات قطاع التطوير العقاري من الاليكتروميكنك مثل المصاعد والتكييف المركزي وشبكات الغاز ومحطات الصرف.



لماذا إتجهت جميع البنوك المركزية العالمية لخفض الفائدة عدا مصر ؟ قرارات إتخذتها البنوك المركزية العالمية وكان الهدف منها هو إنعاش وتحريك الإقتصاد وذلك للحد من الركود المحتمل بسبب انتشار فيروس كورونا.



بلومبرج تحذر من خسائر العملات الناشئة بسبب "كورونا" حذرت وكالة (بلومبرج) الاقتصادية الأمريكية من تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30 % من قيمتها ، إذا ما واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم وفتكه بأسواق المال العالمية والأمريكية، على غرار ما حدث إبان فترة الأزمة العالمية عام 2008 .



إلغاء اجتماع أوبك لإجراء المحادثات الفنية بفيينا قال مصدر مطلع إن اجتماعا كان من المقرر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلين لإجراء محادثات فنية يوم الأربعاء في فيينا تم إلغاؤه.







