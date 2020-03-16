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الإمارات والمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:46 م
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علم الإمارات
علم الإمارات
وكالات
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كشف موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وصفه أهالي الطلاب السودانيين بـ"البطولي" دفعهم إلى إطلاق مبادرة "رد الجميل"؛ تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم بعدما تحول الخوف والقلق في قلوبهم إلى سعادة وسكينة بالاطمئنان على فلذات أكبادهم في أرض زايد الخير.

هذا أعرب عشرات الأمهات والآباء السودانيين، عن امتنانهم وشكرهم غير المحدود إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى حكومة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون الصادق والمثمر في إجلاء وإيواء الطلاب بطائرة إماراتية، والتي أقلت نحو 143 مواطنًا سودانيًا إضافة إلى جنسيات أخرى، قادمة من مدينة ووهان الصينية التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لـ"العين".

وكانت الرسالة من الخرطوم إلى أبوظبي: سيبقى حبل الود موصولا، وما إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان إلى مدينة الإمارات الإنسانية إلا قطرة في بحر الصداقة التاريخية المتأصلة بين البلدين الشقيقين.

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