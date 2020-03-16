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لاعب الهلال السعودي يدخل عزل صحي احترازي بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:47 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي عن حالته الصحية، بعدما عاد من مدينة برشلونة، وعن دخوله لعزل صحي إحترازي فى منزله من فيروس كورونا.

وقال لاعب الهلال السعودي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية : "أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا".

ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن عطيف سيبدأ برنامجه التأهيلي في منزله، وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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