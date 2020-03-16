كريم العراقي يرد على انتقاله للزمالك

رد كريم العراقي لاعب الفريق الأول بالنادي المصري على أنباء انتقاله لنادي الزمالك في الفترة الحالية.









وكتب كريم العراقي عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: "علشان الكلام الكتير لم أوقع إلى أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها".









واضاف: "لست أنا من يفعل ذلك، تلقيت الكثير من العروض المحلية والأوروبية، ورفضت لاحتياج النادي المصري لي".







وتابع: "في الآخر النادي المصري كبير جداً رغم أنف الجميع، كبير بجمهوره، كبير باسمه، كبير بحبنا ليه، خافوا ربنا شوية وأعرفوا أن كل كلمة هتتحاسبوا عليها".



