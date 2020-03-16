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كريم العراقي يرد على انتقاله للزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
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رد كريم العراقي لاعب الفريق الأول بالنادي المصري على أنباء انتقاله لنادي الزمالك في الفترة الحالية.


وكتب كريم العراقي عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: "علشان الكلام الكتير لم أوقع إلى أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها".


واضاف: "لست أنا من يفعل ذلك، تلقيت الكثير من العروض المحلية والأوروبية، ورفضت لاحتياج النادي المصري لي".


وتابع: "في الآخر النادي المصري كبير جداً رغم أنف الجميع، كبير بجمهوره، كبير باسمه، كبير بحبنا ليه، خافوا ربنا شوية وأعرفوا أن كل كلمة هتتحاسبوا عليها".


ونجح كريم العراقي في التألق بالفترة الأخيرة خاصة خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي حصدها المنتخب المصري.
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