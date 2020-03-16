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مباريات الأهلي المقبلة بعد عودة الدوري

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:42 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة أسبوعين وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق الإنتاج الحربي لكن قرار الاتحاد المصري أرجأ إقامة المباراة إلى ميعد أخر سيتم تحديده من قبل لجنة المسابقات عقب استئناف النشاط الكروي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي عدة مباريات هامة عقب نهاية فترة تعليق نشاط الكرة في مصر والتي نستعرضها كالتالي :-

الأهلي × الجونة 7-4-2020
المصري × الأهلي 15-4-2020
الأهلي × وادي دجلة 22-4-2020
الوداد الرياضي المغربي × الأهلي 1-5-2020
الأهلي × الوداد الرياضي المغربي 8-5-2020
الاتحاد السكندري × الأهلي 13-5-2020
الأهلي × مصر المقاصة 20-5-2020

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الكلمات المفتاحية

رياضة تعليق النشاط الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احترازي

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