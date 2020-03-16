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أحمد السقا يواجه أزمة كبيرة بسبب برنامجه الجديد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:01 م
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أحمد السقا
أحمد السقا
مصطفى فكيه
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يعيش النجم أحمد السقا ورطة حقيقة في تصوير حلقات برنامجه الجديد العاصمة اللبنانية بيروت بسبب قرار الحكومة اللبنانية بمنع دخول أفراد غير لبنانين على مدار الأسبوعين المقبلين كإجراء وقائي من انتشار فيرس كورونا المستجد، مما وضع صناع البرنامج في حيرة خاصة وأن النجوم المقرر استضافتهم في الحلقات الجديدة لن يستطيعوا دخول لبنان حاليًا.

وقد قام السقا بتصوير عدد من الحلقات خلال الأيام الماضية حيث استضاف عدد من أبرز نجوم الوسط الفني على رأسهم الكوميديان محمد هنيدي وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده، ومن المقرر أن يستضيف في الحلقات المقبلة نجوم آخرين مثل أحمد حلمي ومنى زكى ونيللى كريم، وتعتمد فكرة البرنامج على المسابقات مع التطرق للحديث عن الذكريات القديمة للنجوم وطرح صور قديمة خلال الحلقة.

في سياق متصل يظهر أحمد السقا ضيف شرف في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، حيث انتهى من تصوير مشاهده في لبنان قبل بدء برنامجه الجديد، ليتصدر السقا قائمة ضيوف شرف العمل والتي تضم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، حمدي الميرغي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، هنادي مهني، مصطفى أبو سريع.

ويكتفى السقا بظهوره في موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأي مسلسل يقوم ببطولته، وكان السقا قد قدم العام الماضي مسلسل "ولد الغلابه" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى
وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" في إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الاكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم "العنكبوت" يكتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه في اطار من الأكشن والتشويق.
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