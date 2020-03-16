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رواد السوشيال ميديا يهاجمون ناشط السبوبة جمال عيد: "كذاب ويروج للشائعات"
الإثنين 16/مارس/2020 - 05:35 م
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على ناشط السبوبة والدولارات جمال عيد الكذاب.
وقال رواد السوشيال ميديا في تدويناتهم: "هو ده اللي أنت اتفقت عليه.. واضح إن ده اتفاقك مع الناس اللي اتصورت معاهم ومخطط اللقاء المريب ابتدا يظهر".
وأضاف آخر: "الكذاب جمال عيد بدأ تنفيذ المخطط بالترويج لوجود حالة من عدم الاستقرار في مصر"
وأوضح رواد السوشيال ميديا، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام على الهواء: "جمال عيد يروج لعدم الاستقرار في مصر"
وأشار آخر: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال فما أحقرهم".
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