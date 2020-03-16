رواد السوشيال ميديا يهاجمون ناشط السبوبة جمال عيد: "كذاب ويروج للشائعات"





شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على ناشط السبوبة والدولارات جمال عيد الكذاب.





وقال رواد السوشيال ميديا في تدويناتهم: "هو ده اللي أنت اتفقت عليه.. واضح إن ده اتفاقك مع الناس اللي اتصورت معاهم ومخطط اللقاء المريب ابتدا يظهر".





وأضاف آخر: "الكذاب جمال عيد بدأ تنفيذ المخطط بالترويج لوجود حالة من عدم الاستقرار في مصر"





وأوضح رواد السوشيال ميديا، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام على الهواء: "جمال عيد يروج لعدم الاستقرار في مصر"





وأشار آخر: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال فما أحقرهم".



