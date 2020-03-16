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تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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بدأت محكمة الإسكندرية في تنفيذ خطة مكافحة العدوى بالتنسيق مع  وزارة الصحة، اليوم الأثنين، في عملية تطهير وتعقيم جميع مباني محاكم الإسكندرية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة العدل للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، إنه تم اليوم عملية تعقيم كل من "مجمع محمد كريم، الإداري، والقضائي، لمحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، ومحكمة محرم بك"، كما تم تعقيم مكاتب وكلاء النائب العام، وقاعات المحاكمات، والمكاتب الإدارية، ومقار الاحتجاز المؤقتة، ومقر الشهر العقاري المتواجد داخل المحكمة وغرف انتظار المحامين.

وأضاف "المشد" أن وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، اجتمع بالأمين العام، ورؤساء الأقسام الإدارية بمحاكم الإسكندرية، وشرح إليهم كيفية الوقاية من انتشار فيروس كورونا سواء في العمل أو بعد العودة إلى المنزل، كما تم تدريب الشركة المختصة بنظافة المحكمة على طرق التعقيم اليومي حتى بعد انتهاء كورونا، وشراء المتطلبات اللازمة لذلك.

‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء، وشركة المياه والكهرباء.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
تطهير وتعقيم مباني محاكم الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور)
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