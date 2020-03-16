بعد نجاح "محبوبة".. سمر تطرح "بنت الأصول" علي "اليوتيوب" (فيديو)

طرحت المطربة سمر، أغنية جديدة لها بعنوان "بنت الأصول"، والتي قامت بتصويرها علي طريقة الفيديو كليب في لبنان.

وتعيش سمر حالة من النشاط الفني، وذلك وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، ونالت إعجاب الجمهور، وكان آخرها أغنية" محبوبة"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية.

أغنية "بنت الأصول" من كلمات الشاعر رضا المصري، و ألحان الموسيقار فارس فهمي، وتوزيع الموزع أشرف البرنس، وتحت قيادة المخرج إليو الشايب، والتى تعاونت معه في أغانى سابقة لها.