برلمانية تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

قالت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب: إن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية في البرلمان، لا تزال "محلك سر"، رغم وجود العديد من مشروعات القوانين التي تم تقدميها سواء من النواب أو الأزهر أو القومي للمرأة وأيضا الحكومة، وأيضا تقادم القانون الحالي.





وأكدت في تصريحات اليوم الاثنين، أن أي مشروع سوف يتم مناقشته يحتاج إلى التركيز على الأسرة المصرية على أساس المودة والرحمة.





وعلقت بأن قانون الأسرة في الخارج يراعي العاطفة والمودة والرحمة، وأي مشروع سوف يخرج من البرلمان في شأن الأحوال الشخصية لا بد أن يكون مبني على ذلك، بجانب تأكيد الشراكة بين الزوج والزوجة في رعاية الأطفال بالإضافة إلى ضمان القانون حقوق الأطفال.

وطالبت بأن يكون القانون الجديد المزمع مناقشته وإقراره في البرلمان مواكبا للعصر، خاصة وأن القانون الحالي عفى عليه الزمن، ومضى على وجوده ما يقرب من القرن، مشيرة إلى أن القوانين التي تتعامل مع الأسرة بصفة مباشرة، لا بد من مراجعتها بصفة مستمرة بحيث تراعي التغيرات المجتمعية التي تحدث بشكل دوري.

ونوهت بأهمية وضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، مضيفة: لا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية سريعة في إجراءات الخلع، فلا يجوز أن تبقى قضايا الخلع سنة كاملة في المحاكم، بما يؤثر بالسلب على الأطفال.

وأكدت أن القانون الجديد مواكبا للعصر موسع وخاصة في المسائل الخلافية كسن الحضانة وترتيبها أو مسألة الاستضافة، بحضور المختصين بالطب النفسي والعلوم المجتمعية والمجتمع المدني، بتمثيل متوازن لكامل الأطراف المرتبطة بالقانون، من رجال ومرأة وحقوقيين ومتخصصين.

ولفتت إلى أن القانون الأمريكي، لديه نوعين للطلاق، أما بالتراضي أو بدون اتفاق، وفي الحالة الأخيرة، يكون للمحكمة سلطة تعيين خبراء لحل المسائل الخلافية وخاصة الحضانة.



