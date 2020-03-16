Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:26 م
Advertisements
داليا يوسف
داليا يوسف
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قالت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب: إن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية في البرلمان، لا تزال "محلك سر"، رغم وجود العديد من مشروعات القوانين التي تم تقدميها سواء من النواب أو الأزهر أو القومي للمرأة وأيضا الحكومة، وأيضا تقادم القانون الحالي.

وأكدت في تصريحات اليوم الاثنين، أن أي مشروع سوف يتم مناقشته يحتاج إلى التركيز على الأسرة المصرية على أساس المودة والرحمة.

وعلقت بأن قانون الأسرة في الخارج يراعي العاطفة والمودة والرحمة، وأي مشروع سوف يخرج من البرلمان في شأن الأحوال الشخصية لا بد أن يكون مبني على ذلك، بجانب تأكيد الشراكة بين الزوج والزوجة في رعاية الأطفال بالإضافة إلى ضمان القانون حقوق الأطفال.

وطالبت بأن يكون القانون الجديد المزمع مناقشته وإقراره في البرلمان مواكبا للعصر، خاصة وأن القانون الحالي عفى عليه الزمن، ومضى على وجوده ما يقرب من القرن، مشيرة إلى أن القوانين التي تتعامل مع الأسرة بصفة مباشرة، لا بد من مراجعتها بصفة مستمرة بحيث تراعي التغيرات المجتمعية التي تحدث بشكل دوري.

ونوهت بأهمية وضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، مضيفة: لا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية سريعة في إجراءات الخلع، فلا يجوز أن تبقى قضايا الخلع سنة كاملة في المحاكم، بما يؤثر بالسلب على الأطفال.

وأكدت أن القانون الجديد مواكبا للعصرموسع وخاصة في المسائل الخلافية كسن الحضانة وترتيبها أو مسألة الاستضافة، بحضور المختصين بالطب النفسي والعلوم المجتمعية والمجتمع المدني، بتمثيل متوازن لكامل الأطراف المرتبطة بالقانون، من رجال ومرأة وحقوقيين ومتخصصين.

ولفتت إلى أن القانون الأمريكي، لديه نوعين للطلاق، أما بالتراضي أو بدون اتفاق، وفي الحالة الأخيرة، يكون للمحكمة سلطة تعيين خبراء لحل المسائل الخلافية وخاصة الحضانة.

وأوضح أن الحضانة تقتصر على الوالدين فقط وبشكل مشترك، وأيضا يتحمل الطرفين النفقة، وذلك على اعتبار أساسي وهو مصلحة الأطفال في الحصول على الرعاية المشتركة من قبل الطرفين".

وأكملت النائبة البرلمانية: فكرة التخيير للصغير بين الطرفين فكرة ظالمة تترك العديد من الآثار النفسية السيئة على الصغير وأيضا الوالدين، ولا بد من الانتباه إلى القانون الأمريكي أيضا في هذا الأمر، فهو يرفض فكرة التخيير، ويحدد وقتا للصغير مع الأب وآخر مع اللأم بدراسة لكل حالة على حدة.

وشددت: سن الحضانة أيا كان لا بد ألا يعرّض الطفل لمشاكل نفسية بإبعاده عن أي من الطرفين، ويجب أن يكون الهدف الأساسي من القانون الجديد هو صالح المجتمع، كما أنه لا بد من الوضع في الاعتبار أن المرأة هي عمود الأسرة وأن هناك ثلث الأسرة المصرية التي تعولها مرأة.

وأشادت بفكرة إنشاء شرطة أسرية، والتي تم طرحها ضمن التعديلات المقترحة، وذلك بهدف تفعيل الأحكام القضائية.

ونوهت عن أهمية العمل على التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك مشاكل للزيجات مزدوجة الجنسية، دون وجود حل في القانون الحالي لذلك، بما يسبب أزمات للكثير من الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان الأحوال الشخصية أخبار البرلمان

أخبار تهمك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | توجيه مهم للرئيس السيسي في اجتماعه مع مدبولي ووزير النقل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 9 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تعلن مقتل 6 إرهابيين في شمال سيناء

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

04:50 م

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

05:20 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status