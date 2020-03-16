مدرب إيطاليا : صحة الناس أهم من كأس الأمم الأوروبية

تحدث روبيرتو مانشيني المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، عن إمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأضاف مدرب المنتخب الإيطالي: "إذا تقرر تأجيل المسابقة، فيمكننا الفوز في غضون عام".



وفال مانشيني فى تصريحات تليفزيونية مع محطة (راي سبورت) الإيطالية، عقب توقف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وأثنى مانشيني على قيام لاعبي جميع الأندية في إيطاليا بالتدريب في منازلهم خلال العزلة الذاتية، حيث قال إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم القيام به.



وأوضح المدرب الإيطالي "ينبغي أن نترك جميع اللاعبين في منازلهم، إنهم محترفون ويدركون ما يقومون به".



وأكمل مانشيني "في حال استئناف فعاليات الدوري الإيطالي مجددا، فسيكون أمامهم 10 أيام أو أسبوعين للتدريب بانتظام".



ويعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا حاسما الثلاثاء لتحديد مصير (يورو 2020) ، لكن مانشيني أكد أن الحياة أكثر أهمية من بطولة لكرة القدم.



وأشار مانشيني "علينا أن ننتظر حتى يوم الثلاثاء لنفهم ما إذا كان يويفا سيقرر تأجيل يورو 2020. ستظهر الآن المشاكل التي واجهناها في إيطاليا في آخر 15 يومًا في بلدان أخرى".



وتابع مانشيني حديثه قائلا "لا أعرف كيف سينتهي الأمر. ولكن هناك أشياء أكثر أهمية من يورو 2020 دون شك".



واصل مدرب منتخب إيطاليا حديثه "إذا قرروا تأجيل البطولة، يمكننا الفوز حتى في غضون عام. الشيء المهم هو صحة الجميع وأن نتمكن جميعًا من العودة إلى الملعب والاستمتاع بأنفسنا".



وأضاف "رؤية الناس يموتون في هذه الأيام القليلة الماضية يؤلمنا كثيرا."



كشف مانشيني أنه توصل بشكل أو بآخر لقائمة المنتخب الإيطالي في البطولة ، ولكن إذا تم تأجيلها لمدة عام ، فربما تتغير الأمور.



وقال مانشيني "كان لدي قائمة واضحة إلى حد ما من اللاعبين الذين قررت استدعاءهم، لقد كانت جاهزة مع بعض الشكوك فقط لاتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة.



واستطرد المدرب الإيطالي قائلا "ولكن إذا تم تعليق البطولة لمدة عام ، فستكون هناك بعض التغييرات".



ويلعب المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى بالبطولة، برفقة منتخبات تركيا وويلز وسويسرا، حيث كان من المقرر أن يلعب المباراة الافتتاحية للبطولة أمام نظيره التركي بالعاصمة الإيطالية روما.



يذكر أن من المقرر ان تقام بطولة يورو 2020 في 12 دولة أوروبية في الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو المقبلين.

