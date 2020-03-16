Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:24 م
Advertisements
قصر البارون
قصر البارون
حسام زيدان
Advertisements
تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية داخل أروقة قصر البارون وذلك قبل موعد افتتاحه الذي أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه خلال أسابيع، حيث التقطت عددا من الصور للقصر من الداخل ولمعالم حديقته المتميزة.

وأظهرت اللقطات أقدم عربة ترام سارت في شوارع مصر الجديدة، وقد تم وضعها في حديقة القصر، حيث يمثل الترام جزء من تاريخ المنطقة، وهي الوسيلة التي ابتكرها البارون إمبان لربط مصر الجديدة بالقاهرة، وقد تم رفع كفاءة العربة وتجهيزها بحيث تكن صالحة للزيارة، وهي تحمل رقم 381 وكلمة هليوبوليس وهو اسم المنطقة.

وكان القصر قد استقبل تلك العربة 18 أكتوبر الماضي حيث تم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامية من حديقة القصر عن طريق عمل وتثبيت قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد، وخضعت العربة لأعمال ترميم ورفع كفاءة لتستعيد رونقها وتعود لصورتها الأصلية التي كانت عليها في عصر البارون إمبان؛ وبذا تدخل العربة ضمن سيناريو العرض لتكمل المعرض الخاص داخل القصر عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور.

كما أظهرت لقطات كاميرا الفجر عربة تاكسي أو "أتوموبيل" كما كان يطلق عليه، وتعد من أقدم العربات التي سارت في شوارع مصر الجديدة، وهي تحمل لوحات معدنية بأرقام "وم ن 483".

وأكملت الفجر جولتها في القصر من الداخل والتي ظهرت عناصرها المعمارية والزخرفية واضحة جلية بعد انتهاء عمليات الترميم، والتي شملت أدوار القصر الثلاثة، حيث الطابق الأول والذي يضم صالة الاستقبال وغرفة المدفأة، ثم الطابق الثاني حيث غرفة الطعام الرئيسية بمشاهدها النادرة، وغرف النوم المجهزة بحمامات مستقلة، ثم سطح القصر الذي عاد له رونقه وبهاؤه بعد ترميم الفسيفساء أرضيته.

وكانت بداية بناء القصر عام 1907 والانتهاء منه في 1911م ومساحته الإجمالية 12.500 متر مربع يتوسطها المبنى الرئيسي، وتم تسجيله في عداد الأثار الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء رقم 1297 لعام 1993 م، ويتكون من طابقين وبدروم تحيط به حديقة واسعة، يغلب عليه الطابع الهندوسي، خصيصًا زخارف الواجهات، وتكسو واجهاته الأربع التماثيل الهندية التي تمثل الآلهة والأرباب وحراس البوابات، وتماثيل الحيوانات الخرافية ومنها "تريمورتي" وهي كلمة سنسكريتية وتعني الأشكال الثلاثة، وهي عقيدة هندوسية تقول إن الوظائف الكونية ثلاث من خلق وحفظ وتدمير مجسدة في باهما وفيشنو وشيفا، وتدعي هذه الألهة الثلاث "الثالوث الهندي".

وأعادت وزارة السياحة والآثار استغلال القصر؛ كمعرض يروي تاريخ حي هيليوبوليس عبر العصور المختلفة، من خلال مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية"، عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
ترام وأتوموبيل وزخارف هندوسية.. مغامرة "الفجر" في قصر البارون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار وزارة السياحة والاثار قصر البارون شوارع مصر الجديدة بوابة الفجر البارون ادوارد امبان أتوموبيل

أخبار تهمك

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

منذ 37 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 11 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل | توجيه مهم للرئيس السيسي في اجتماعه مع مدبولي ووزير النقل

منذ أقل من ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وصول وزيرا الآثار والاستثمار وسفيرة بلجيكا "البارون" لبدء مراسم اتفاقية إعادة التوظيف (صور)

مصر وبلجيكا توقعان اتفاقية تفاهم لترميم وإعادة توظيف قصر البارون (صور)

وزيرة الاستثمار: تعاون وثيق مع الآثار.. وقصر البارون يأتي في مقدمة مشروعات مصر التاريخية

15 صورة تسجل اللمسات الأخيرة في قصر البارون قبيل افتتاحه

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إعادة الحياة لـ قصر البارون (صور)

مع قرب افتتاحه.. نكشف عن أسعار تذاكر دخول قصر البارون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

04:50 م

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

05:20 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status