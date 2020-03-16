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رواد السوشيال ميديا يشنون حربا على الإخوان الإرهابية.. ويطالبون النائب العام بحبس مروجي الشائعات

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:22 م
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مواقع السوشيال ميديا
مواقع السوشيال ميديا
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شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا ناريًا على جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عدد من رواد السوشيال ميديا، إنه يجب عزل جماعة الإخوان الإرهابية الداعين للأكاذيب والشائعات والفوضى لحماية المجتمع من شرهم وإنقاء المواطنين لشرورهم.

وطالب عدد آخر، النائب العام لاستمرار حبس هؤلاء الخونة ومروجي الشائعات والأكاذيب والداعين للفوضى وعدم الإفراج عنهم لأن خطورتهم على المجتمع أكبر من فيروس كورونا.

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