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5 لاعبين يرحلون عن تشيلسي مجاناً في الصيف

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:19 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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استقر مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي على عدم تجديد تعاقد بعض اللاعبين الذين سينتهي عقودهم خلال نهاية الموسم الجاري، ويحق لهم الرحيل بشكل مجاني من الفريق اللندني.

وسوف يرحل 5 لاعبين عن البلوز خلال الصيف القادم بعد انتهاء عقودهم مع الفريق، ويعد أبرز اللاعبين هو البرازيلي ويليان والذي يتفاوض مع فريق برشلونة الإسباني للإنضمام لهم في بداية الموسم المقبل.

وأيضا سينتهي عقد المهاجم الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة الفرنسي اولفيه جيرو، والثلاثي (ويلي كاباييرو - بيدرو - ماركو فان جينكل).

وقرر فرانك لامبارد الاستغناء عن هذا الخماسي وعدم التجديد لهم، وذلك بسبب عدم اقتناعه الكبير بمستواهم هذا الموسم مع الفريق.

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