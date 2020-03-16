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غلق 540 مركزًا تعليميًا و87 حضانة أطفال بالقاهرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:16 م
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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه منذ صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات كإجراء وقائى واحترازى للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من غلق 190 مركز تعليمى (سنتر) اليوم ليصل إجمالى ما تم اغلاقه بالعاصمة منذ الأمس 540 مركزًا تعليميًا، كما تم أغلاق 129 مركز رياضى (جيم) ، و87 حضانة أطفال.

وأكد محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الاجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع في موتمر صحفي له، أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الأولي الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
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