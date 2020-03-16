"تابع الآن" الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2020 مصر جميع المحافظات عبر بوابة الحج المصرية

نتابع ونستعرض معكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية موعد اعتماد نتيجة قرعة الحج المصرية فى جميع محافظات مصر عبر بوابة الحج المصرية، وذلك عقب إغلاق كافة أعمال التسجيل بالموقع مساء يوم الخميس الماضي، على أن يتم تنظيم قرعة للاعلان عن اسماء الفائزين للذهاب الى أداء فريضة الحج.

الإعلان عن موعد نتيجة قرعة الحج 2020.

كشفت وزارة الداخلية المصرية بشكل رسمي عن موعد اعلان نتيجة قرعة الحج على مستوى كافة محافظات مصر، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم الذي يوافق السادس عشر من مارس، على ان يتم اعلان اسماء الفائزين بشكل مباشر داخل فنادق مصر على كل محافظات على حدا، حيث من المقرر ان يتم اعلان النتائج لمدة ستة أيام متتالية، على أن يتم عرض اسماء الفائزين عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الذي سنرصد معكم من خلال الفقرة التالية رابط الدخول إليه وكيفية إتمام الاستعلام عن تلك النتائج.









الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2020





نرصد ونتابع معكم بشكل الكتروني كيفية إتمام الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 1441-2020، حيث من المقرر أن يتم اعتماد خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني بإمكان الجميع استخدام تلك الخطوات واتباعها على الشكل التالي:-





هنا“ عليك اولاً الدخول على موقع بوابة الحج المصرية من خلال النقر على الرابط التالي”





إتمام عملية الاستعلام عن النتائج من خلال ادخال رقم المصنع، ورقم الهوية.





النقر على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتائج في غضون ساعات قليلة.









ومن المحدد أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 2020 في مصر بدءا من اليوم وذلك عبر البوابة الخاصة بالحج المصرية في كل من محافظات الوادي الجديد وكذلك مطروح ومحافظة الفيوم والشرقية، وسوف نتابع معكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية ذلك الرابط المباشر للإستعلام عن النتيجة الخاصة بقرعة الحج من خلال البوابة التابعة للحج المصرية اليوم.



