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أستاذ مناهج يعلن عن تطبيق شبيه بالفيسبوك لعمل فصل إلكتروني

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن عصر الكتاب الورقي والرأي والفكر الواحد الموجود في الكتاب انتهى، وأصبحنا الآن لدينا بنوك للمعرفة وفيديوهات تعليمية، ومقررات دراسية لجميع الصفوف الدراسية متواجدة إلكترونيًا.

وأضاف "شحاته"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات أعلن أن الدخول عبر مواقع وزارة التعليم مجانًا عن طريق الهاتف المحمول والكمبيوتر، موضحًا أنه سيكون هناك تفاعل بين المعلم والمتعلم وتقديم توجيهات وتعليمات للطلاب، مشيرًا إلى أن 80% من الجامعات حولت المقررات الورقية لإلكترونية.

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين هو إجراء احترازي ووقائي فقط، ولا يعني أن هناك مشكلة، مشددًا على أننا الطلاب يتفاعلوا مع الأساتذة إلكترونية بحرية أكثر من المحاضرات بالجامعة، مؤكدًا ان الإجازة من الجامعات للطلاب فقط، بينما أساتذة الجامعات والعاملين بها متواجدين وعلى تواصل دائم مع الطلاب. 

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، قائلًا: "نحن لسنا في إجازة، لكننا في حالة استبدال التواجد بالمدارس بالتعلم عن بعد؛ للحد من التجمعات، والحماية من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أننا "نحاول تغيير طريقتنا في التعلم التي كانت تعتمد على التلقين والحفظ"، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك مادة رقمية غنية للمرحلة الثانوية، وكانت تمتلك مادة غنية للمرحلة الإعدادية أيضًا، موضحًا: أن بنك المعرفة يحتوي على مواد رقمية للمراحل الدراسية، سيتم الاستفادة منها في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير "أبلكيشن" شبيه بالـ فيس بوك؛ لعمل فصل إلكتروني؛ يستقبل فيه المعلم طلابه على هذه المنصة؛ لتوجيه الطلاب بالمحتوي الرقمي، وتوجيه الأسئلة إليه.

وأضاف، أن المعلم لن يكون منفصلًا عن طلابه، مؤكدًا أنه سيكون طفرة كبيرة في طريقة التعلم، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون نظام الديجتال أوبشن الذي يحتوي على مقاطع فيديو صغيرة لكافة المواد الدراسية.

كما رد الدكتور طارق شوقي، على الأخبار المتداولة بشأن مد فترة تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين، قائلًا: "كلام سابق لأوانه؛ لأن كل يوم مسار فيروس كورونا بيتغير".

ولفت إلى أن ما قامت به وزارة التعليم للحد من التجمعات وليس إيقاف عمل، منوهًا بأن الدولة المصرية تنفق ملايين الجنيهات للحد من التجمعات.

وأشار شوقي، إلى أن هناك مليون و200 ألف طالب في المرحلة الثانوية سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا، مؤكدًا أن فرصة التعليم عن بعد ستساعد في مواجهة أزمة الطلاب في المدارس.
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