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مباريات برشلونة فى حال عودة الدوري الإسبانى

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تسبب إنتشتر فيروس كورونا، فى توقف الدوريات الأوروبية، وتعليق جميع النشاطات الرياضية للحد من إنتشار الفيروس الميتجد، والذى تسبب فى إصابة عدد من المدربين واللاعبين.


وتوقفت الدوريات الخمس الأوروبية الكبري، الإنجليزي الإسبانى، الألماني، الفرنسي، الإيطالي، بسبب فيروس كورونا، كما تقرر تأجيل مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الاوروبي، بسبب الفيروس.


وكان الاتحاد الإسبانى قرر تعليق النشاط الرياضي حتى أول إبريل القادم، لذلك يستعرض " الفجر الرياضي"، أجندة مباريات برشلونة فى حال عودة الليجا.


إشبيليه ضد برشلونة
برشلونة ضد اتليتك بيلباو
سيلتا فيجو ضد برشلونة
برشلونة ضد أتليتكو مدريد
فياريال ضد برشلونة
إسبانيول ضد برشلونة
بلد الوليد ضد برشلونة


وكان تم تأجيل مباىاتي برشلونة أمام كل من مايوركا وليجانيس والذى كان مقرر إقامتهم مارس الجاري، وأيضًا مباراة البلوجرانا أمام نابولي فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

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