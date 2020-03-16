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محافظ قنا: يجب الابتعاد عن الازدحام وعدم شرب الشيشة أو من الكلوديرات في الشوارع

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا.

كما شدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، وأشار إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء في تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضي مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.


بينما منعت إدارة مصانع الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا التجمعات، والدروس الخصوصية في المدن والوحدات السكنية، وحذرت من وجود أي تجمعات داخل المدينة، ضمن حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا.


كما انتشرت داخل المصانع والمدينة السكنية منشورات تحذيرية للوقاية من الكورونا، منها لا تبوسني ولا تصافحني ضحكتك في وجهي تفرحني.

وفي سياق آخر قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لافتا الى ان حالات الإشتباه تقوم المديرية بعزلها مؤقتا وأخذ عينات منها وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة المركزية للتأكد معمليًا ما إذا كانت إيجابية او سلبية.

وأشار إلى أن محافظة قنا، تهيب المواطنين تحرى الدقة والإعتماد على المصادر الرسمية فى التأكد من مثل هذه المعلومات داعيا إياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وإتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار الفيروس‪.

وكان قد أوضح مصدر مسؤول بصحة قنا، حقيقة شائعة وفاة سيدة ثلاثينية، بفيروس كورونا، داخل مستشفى الصدر بقنا.
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الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة الاجراءات الوقائية احترازي

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