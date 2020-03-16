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عاجل | توجيه مهم للرئيس السيسي في اجتماعه مع مدبولي ووزير النقل

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:05 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزيري، وزير النقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات النقل.
وجاء ذلك وفقًأ لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكتمال كافة الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة قبل افتتاحها.

وفي سياق آخر، أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

ودفعت القوات المسلحة، بعربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة، منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي، من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه.

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضررأً.

كما تضمنت الأوامر، قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

من ناحيتهم، أعرب المواطنين عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالي في مواجهة الأزمات والكوارث.

كما دفعت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بـ34 معدة هندسية فى قرية الديسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة، فضلًا علي أعمال شفط المياه.

ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

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