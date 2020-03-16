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شاهد.. محمد جمعة يغني مع مدين في "كلام عينيه"

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:19 م
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محمد جمعة
محمد جمعة
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان محمد جمعة المطرب والملحن مدين، في أغنية "كلام عينيه"، للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي طرحتها ضمن ألبوم "نساي"، وهي من ألحان مدين، وكلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعي.

ونشر 'مدين' عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، فيديو جمعة مع الفنان محمد جمعة، وظهر فيه محمد جمعة وهو يغني معه.

وتلاقي محمد جمعة الكثير من التعليقات علي صوته منها "خلي جمعة يغني كتير الفترة الجاية، صوت جمعة تحفة، حلو جدا"، وغيرها من التعليقات المشيدة لصوت محمد جمعة.

يشار إلي أن آخر أعمال محمد جمعة مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم، التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

ويشارك في بطولته: رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

كما يخوض "جمعة" السباق الرمضاني بمسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعى، وماجدة زكى، محمد جمعة، ومايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان ، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.
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