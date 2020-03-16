Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اتحاد المقاولين" يطالب بتأجيل تسليم المشروعات 6 أشهر بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:48 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أحمد الشيخ
Advertisements
طالب المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي، بتأجيل تسليم المشروعات والأعمال المسندة إلى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري لمدة 6 أشهر عن مواعيدها في العقود المبرمة وذلك حتى يتم إجراء برامج التوعية وحماية العمالة وتقليل التجمعات بين العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات تماشيا مع توجه الدولة وحفاظا على حياة العمالة المصرية المحددة  وخاصة أن مشاكل الاستيراد بسبب أزمة كورونا سيكون لها دور في تأخير استيراد مستلزمات قطاع التطوير العقاري من  الاليكتروميكنك مثل المصاعد والتكييف المركزي وشبكات الغاز ومحطات الصرف.

وأشاد عبدالرؤوف بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بالغاء الفعاليات التى تضم تجمعات وكذلك تعطيل الدراسة أسبوعين وخفض ساعات العمل في بعض الجهات وكذلك اتخاذ البنك المركزي قراراً بتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد وكل هذا يعطي فرصة لترتيب القطاع الخاص لأوراق عمله خلال الفترة المقبلة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.

وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن قطاع التشييد والبناء لن يتوقف عن عمله ولكن سيكون العمل بنظام أقل سرعة نتيجة لتخفيف عدد العاملين والقيام بالإجراءات الوقائية وعمليات التعقيم وتقديم البرامج التثقيفية الخاصة بمرض كورونا للحد منه وعدم انتشاره بين العاملين بقطاع التشييد والبناء وأسرهم.

وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الشركات المتوسطة والصغيرة يؤكد قوة بيئة الاستثمار في مصر والتنازل عن أي شيئ مقابل الحفاظ على حياة المواطنين وناشد بضرورة ضم قطاع المقاولات والمطورين العقاريين الى قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط المستحقة عليهم لدى البنوك 6 شهور .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تسليم المشروعات الغاء فعاليات الاجراءات الوقائية اتحاد المقاولين

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

قرارات حكومية جديدة لمكافحة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ ساعتين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 10 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 17 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تحت رعاية السيسي.. انطلاق الدورة الخامسة لملتقى "بُناة مصر" 16 يونيو الجاري

"المركزي" يلزم البنوك باتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

البنك المركزي يلزم البنوك بـ22 إجراء لمواجهة كورونا

إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي لمدة 6 أشهر بسبب كورونا

البنك المركزي يكشف أهداف مبادرة "رواد النيل"

البنك المركزي: نتعاون مع جهاز المشروعات لدعم ريادة الأعمال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

عاجل.. القوات المسلحة تتحرك لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة

02:39 م

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري بشأن كورونا

03:18 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status