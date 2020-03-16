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برشلونة يقترب من التتويج بلقب الليجا في هذة الحالة
الإثنين 16/مارس/2020 - 04:46 م
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أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل بطولة الليجا في الفترة المقبلة وحتى جولتين فقط لبداية شهر ابريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا.
ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالترتيب.
وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا سير، إن اذا تم ايقاف الليجا بشكل نهائي هذا الموسم، فسيكون فريق برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.
وكان قد صرح رئيس رابطة الليجا بالأمس عن أنه يعمل على استكمال البطولة حتى نهايتها هذا الموسم، وعلى الاتحاد الأوروبي مساعدة جميع الاتحادات بتأجيل اليورو لمدة سنة واحدة.
ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالترتيب.
وأشارت تقارير إسبانية حسب الكادينا سير، إن اذا تم ايقاف الليجا بشكل نهائي هذا الموسم، فسيكون فريق برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.
وكان قد صرح رئيس رابطة الليجا بالأمس عن أنه يعمل على استكمال البطولة حتى نهايتها هذا الموسم، وعلى الاتحاد الأوروبي مساعدة جميع الاتحادات بتأجيل اليورو لمدة سنة واحدة.
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