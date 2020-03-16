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مي الخرسيتي تعود مجددا لإثارة الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:42 م
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مي الخرسيتي
مي الخرسيتي
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عادت المدونة مي الخرسيتي، اليوم الإثنين الموافق 26/3/2020، بعد أكثر من عامين على التوقف، لإثارة الجدل مجددًا بتصريحاتها الأخيرة عن أزمة فيروس كورونا، التي قدمت فيه اتهامًا للولايات المتحدة بأنها السبب في هذه الأزمة.

ونشرت مي الخرسيتي، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت من خلاله لانتقادات لاذعة، وذلك بعد تأكيدها المتكرر أن كورونا ما هو إلا نوع من أنواع الأنفلونزا لا أكثر، وأن هذه الأزمة متعمدة من بعض الدول لإثارة الرعب والذعر حول العالم، فضلًا عن سياسة ترامب ورغبته في ضرب الصين تجاريًا.

وتعتبر هذه الانتقادات التي تعرضت لها مي الخرسيتي لمن تكن الأولى، ولكن واجهت العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب فيديوهاتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبر البعض أن محتواها (+18)، أو بسبب آرائها الغريبة إلى حد ما تجاه عدد من الأزمات والقضايا المجتمعية المصرية.

معلومات عن المدونة مي الخرسيتي
مي الخرسيتي، هي امرأة مصرية ولدت لأبوين مصريين، وعاشت في المملكة العربية السعودية حتى الـ9 من عمرها، ثم انتقلت للعيش مع والديها في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت فيها لأكثر من 20 عامًا، واشتهرت بانتقاداتها لسلوكيات المصريين، وبالأخص تصرفات الرجال تجاه الزواج والمرأة عمومًا.

وعملت أيضًا مي الخرسيتي كمعيدة وباحثة نفسية في جامعة تكساس بولاية تكساس الأمريكية، فضلًا عن عملها كمتخصصة في علم النفس وتحليل السلوكيات، وامتلاكها لمطعم في ولاية فلوريدا.

في نهاية عام 2017، أعلنت مي الخرسيتي عودتها لمصر والاستقرار فيها بشكل نهائي، وما لبثت أن أعلنت عن تقديمها لأول برنامج تليفزيوني لها، الذي حمل اسم "إيجابيزم" عبر قناة "القاهرة والناس".
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